Le dichiarazioni del vice di Conte, Cristian Stellini, dopo il successo in rimonta dell’Inter sul Parma

“Vittoria ampiamente meritata”. Così Stellini a ‘Sky Sport’, al posto dello squalificato Conte, dopo il 2-1 in rimonta e allo scadere inflitto al Parma. “Abbiamo concesso tante occasioni in ripartenza, ma anche costruito la gara e creato tanto, ecco perché i tre punti sono giusti. Perché subiamo sempre gol? Pure stasera avevamo due giocatori alla prima partita dopo tre-quattro mesi, e questo non è sicuramente l’ideale quando affronti l’attacco del Parma – ha risposto il vice allenatore nerazzurro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Parma-Inter, Stellini: “Giocato e reagito. Su Eriksen, Lautaro e scudetto…”

“Dobbiamo migliorare ma allo stesso tempo essere soddisfatti. Abbiamo giocato e reagito, poi dovremo analizzare a fondo le cose. Eriksen e Lautaro giù? Christian ta facendo bene, è determinato, poi non è che si può fare sempre una grande partita. Lo stesso discorso vale per Lautaro, a mio parere sta dando il suo contributo alla squadra. Non vedo problemi con lui. Scudetto ancora possibile? Vediamo, per chi deve rincorrere non è facile. Diciamo che non dipende solo da noi…”

