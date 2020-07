Da Lautaro Martinez e Barella a Tonali, ecco le probabili formazioni del match Inter-Brescia valevole per la 29esima giornata di Serie A

Conte sembra intenzionato a compiere un’altra rivoluzione nella sfida col Brescia in programma stasera alle 19.30 al ‘Meazza’ e valevole per la 29esima giornata di Serie A. A quanto pare saranno cinque le esclusioni rispetto alla gara contro il Parma, comprese quelle clamorose di Eriksen e Lukaku: il danese potrebbe essere rimpiazzato da Borja Valero, il numero 9 da Alexis Sanchez. Possibili il ritorno al 3-5-2. A meno di sorprese partirà dalla panchina il rientrante Brozovic. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Solo Skrabb e Romulo, invece, le probabili novità nella formazione allenata da Diego Lopez, che dunque si affiderà ancora al duo d’attacco Torregrossa-Donnarumma. In regia Tonali, vicino a diventare un giocatore nerazzurro. Manganiello dirigerà l’incontro.

Dove vedere la partita

La sfida del ‘Meazza’ sarà visibile su Dazn1 a partire delle ore 19.30. CLICCA QUI PER ABBONARTI A DAZN!

Probabili formazioni Inter-Brescia

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Barella, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. All.Conte

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Romulo, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma. All.Lopez

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

