Esposito: il giovane talento è ufficialmente maggiorenne. Auguri campione

Inter, l’attaccante Sebastiano Esposito compie oggi 18 anni e il sito ufficiale del club non poteva esimersi dall’inviargli un messaggio di auguri

INTER ESPOSITO COMPLEANNO/ Piccoli campioni crescono e diventano maggiorenni. L’attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito, ha infatti compiuto oggi 18 anni e dopo aver assaporato il battesimo del campo sia in campionato, che in Europa e Champions League e del gol, grazie a Lukaku che gli ha ceduto il pallone per il calcio di rigore magistralmente insaccato contro il Genoa, oggi si può definire al 100% maggiorenne anche per l’anagrafe. Naturalmente, il sito ufficiale nerazzurro ha voluto dedicargli i suoi auguri con questo messaggio: “A Sebastiano, i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!”. La giovane promessa è nata infatti il 2 luglio 2002 a Castellamare di Stabia, ed è in nerazzurro dal 2014. Il suo esordio in prima squadra è avvenuto nel marzo 2019, nella sfortunata gara di ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte al Meazza. Poi nell’ottobre 2019 in una settimana doppio esordio prima in Champions League contro il Borussia Dortmund, dove si procura di ‘mestiere’ un rigore poi sbagliato da Lautaro Martinez e la domenica successiva, anche quello contro il Parma. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

A fine stagione il tecnico Antonio Conte insieme con Beppe Marotta decideranno il suo futuro, che comunque dovrebbe essere legato in ogni caso alla squadra nerazzurra, con un prestito come sta avvenendo per tanti giovani promesse uscite dalla Primavera interista.