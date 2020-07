Calciomercato Inter, un jolly per Conte | Maxi offerta per Alaba

L’Inter non si ferma ad Achraf Hakimi. I nerazzurri puntano a rinforzare anche l’altra corsia e pensano ad un top player di Bundesliga. Pronta la maxi offerta

L’Inter ha ufficializzato ieri l’arrivo a Milano di Achraf Hakimi, mettendo a segno un colpo da novanta per la gioia di Antonio Conte che reclamava un nuovo esterno. Momento magico per i nerazzurri in sede di mercato con Marotta che potrebbe però andare a completare il quadro rinforzando anche la corsia di sinistra per accontentare le richieste del tecnico salentino. Tra i nomi più in voga c’è il solito Emerson Palmieri del Chelsea, mentre la suggestione arriva dalla Germania vista l’incertezza che aleggia sul futuro di David Alaba. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, super offerta per Alaba: la situazione

L’Inter tiene strettamente sott’occhio anche la situazione legata ad Alaba che potrebbe salutare prossimamente il Bayern Monaco dopo aver vinto l’ennesimo titolo. La dirigenza nerazzurra potrebbe infatti mettere sul piatto ben 48 milioni di euro più bonus per strappare il polivalente esterno austriaco alla società bavarese.

Dal canto suo i campioni di Germania vorrebbero blindare il ragazzo con un rinnovo di contratto che per ora tarda ad arrivare. Alaba infatti chiede un sostanzioso aumento per prolungare un accordo in scadenza nel 2021. In questa spaccatura potrebbe inserirsi l’Inter con Conte che lo impiegherebbe sia come esterno che come centrale vista la sua duttilità.

