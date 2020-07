Berthold: “Hakimi un grande rinforzo per l’Inter, veloce e con doti fisiche”

Inter, l’ex difensore Thomas Berthold ha voluto dare il suo parere sul nuovo acquisto per la prossima stagione Achraf Hakimi. L’ex calciatore è convinto che la squadra nerazzurra abbia fatto un grandissimo colpo

INTER BERTHOLD SU HAKIMI/ L’ex difensore Thomas Berthold, campione del Mondo con la Germania nelle notti magiche di Italia 90 e che ha militato in serie A, due anni con il Verona dal 1987 al 1989 e successivamente due anni con la Roma, è stato intervistato durante il programma ‘Taca la Marca’ in onda su Radio Musica Television. Durante il lungo colloquio, ha voluto dare il suo parere sia sul nuovo acquisto dell’Inter Achraf Hakimi, che su David Alaba che potrebbe diventarlo. Queste le sue dichiarazioni sull’ex Borussia Dortmund: “E’ un grande rinforzo per l‘Inter, è un giocatore di spinta, molto veloce, con doti fisiche importanti. Nel mondiale e nelle competizioni internazionali ho visto pochi profili davvero validi in questo ruolo, sia a sinistra che a destra, pertanto i nerazzurri hanno fatto un grande colpo“. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

