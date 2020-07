Serena: “Quando mi prese l’Inter, mio padre mi guardò e disse…”

L’ex attaccante Aldo Serena ha voluto ricordare qualche episodio riguardante la sua carriera di giocatore. Da quando venne preso dall’Inter fino al suo rapporto con Fabio Capello allenatore del Milan

INTER SERENA AMARCORD/ Bella intervista, all'ex attaccante dell'Inter dei Record di Trapattoni nella stagione 1988/89 Aldo Serena. Queste le sue prime dichiarazioni: "Quando mi prese l'Inter, mio padre mi guardò e disse: 'Aldo, male che va qui c'è sempre la fabbrica che ti aspetta'". Tra i tanti ricordi dell'ex calciatore, che ha militato in tutte e quattro le squadre di Milano e Torino, ce ne è uno legato a Giampiero Boniperti. Queste le sue parole: "Una volta io ero alla Juve in uno dei tanti prestiti dall'Inter e ci fu la gara Inter-Juve a San Siro. Non tirai in porta ma mi battei come un leone. Il giorno dopo i giornali scrissero peste e corna di me, mi diedero cinque in pagella accusandomi di non aver voluto danneggiare l'Inter. Ora, è vero che l'Avvocato chiamava alle sette del mattino ma il presidente telefonava poco dopo, alle otto. 'Driin, pronto è la segreteria del presidente Boniperti, glielo passo'. Stavo per sciogliermi, pensai subito a una ramanzina. E invece lui mi disse: 'Aldo, ti sei battuto alla grande, per me puoi anche continuare così senza fare gol'".