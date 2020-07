Inter, Barella ko | La nota ufficiale del club nerazzurro

Nicolò Barella ha saltato Inter-Bologna a causa di un problema muscolare. Il match del ‘Meazza’ è stato vinto in rimonta dalla squadra di Mihajlovic

Oggi non era nemmeno in panchina Nicolò Barella. Su Twitter, in via ufficiale, l’Inter ha spiegato che il centrocampista sardo ha saltato la gara col Bologna – persa in rimonta 2-1 dalla squadra di Conte – “a causa di un risentimento muscolare. Nella giornata di domani – ha aggiunto il club nerazzurro – sosterrà degli esami clinici e strumentali”. Barella è a rischio anche per la sfida di giovedì sera contro il Verona.

