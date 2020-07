Da Eriksen e Brozovic a Orsolini e Barrow, ecco le formazioni ufficiali della gara Inter-Bologna valevole per la 30esima giornata di Serie A

Sono uscite le formazioni ufficiali di Inter-Bologna, match valevole per la 30esima giornata di Serie A in programma al ‘Meazza’ a partire delle 17.15. Conte rilancia Eriksen e Lukaku (in coppia con Lautaro) dal primo minuto, si rivede Brozovic in cabina di regia. Con lui c’è Gagliardini e non l’acciaccato Barella. Confermato D’Ambrosio in difesa assieme a de Vrij e Bastoni. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter

Formazioni ufficiali Inter-Bologna

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All.Conte

probabile BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All.Mihajlovic

ARBITRO: Pairetto

Dove vedere la partita

La sfida del ‘Meazza’ sarà visibile su Dazn a partire delle ore 17.15. CLICCA QUI PER ABBONARTI A DAZN!

