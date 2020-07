Verona-Inter, guai per Conte | Difesa da rifare e problemi a centrocampo

Le ultime news Inter si focalizzano sulla difesa in vista della prossima gara di campionato in programma giovedì sera al ‘Bentegodi’ contro il Verona

Piove sul bagnato in casa Inter. Per la delicata sfida in casa del Verona, in programma giovedì sera, Antonio Conte ritrova sì Skriniar (scontate le tre giornate di squalifica) ma perde sia D’Ambrosio che Bastoni per squalifica. Difesa da rifare, quindi, per il tecnico: pressoché certo il ritorno di Godin, sulla lista degli ‘epurati’, con lo slovacco che agirà alla sinistra di de Vrij. Per Conte problemi anche a centrocampo: Vecino è appena rientrato e non è al meglio, due partite di seguito in quattro giorni per Brozovic rappresentano un rischio e Barella – a meno di un clamoroso recupero – non potrà essere arruolabile.

LEGGI ANCHE >>> Marotta: “Nessuna trattativa per Emerson. Ecco cosa consiglio a Lautaro”