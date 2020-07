Gagliardini: in caso di cessione il Torino pronto ad acquistarlo

Inter, il centrocampista Roberto Gagliardini, nonostante un momento non positivo è comunque un giocatore apprezzato da diversi il club. Il Torino non ha mai perso le speranze di portarlo sotto la Mole

INTER GAGLIARDINI AGGIORNAMENTO/ Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini, non è in un momento molto positivo, per usare un eufemismo. Una settimana fa circa il gol sbagliato clamorosamente con il Sassuolo, riscattato in parte dal gol contro il Brescia, ma purtroppo domenica nella sfida contro il Bologna altro errore, un pallone lisciato clamorosamente al limite dell’area di rigore, che ha permesso a Juwara di pareggiare. Nonostante questo, il calciatore è comunque apprezzato visto che il Torino, ha già informato il club milanese che sarebbe interessato al centrocampista.

Qualora nel prossimo calciomercato l’Inter dovesse decidere di cedere il giocatore, il direttore sportivo del club granata Davide Vagnati, invierà sicuramente un’offerta per cercare di portare il calciatore sotto la Mole. Come ha spiegato il sito Calciomercato.com