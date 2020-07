Calciomercato Inter, arrivano conferme | Tentativo per Kessie

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’arrivo di conferme circa il possibile tentativo dei nerazzurri per il centrocampista del Milan Franck Kessie

L’Inter potrebbe fare un nuovo tentativo per Franck Kessie. Quanto scritto sette giorni fa da Interlive.it trova conferme nelle ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Sky Sport’: Conte vuole rinforzi di spessore, specie sul piano fisico per il centrocampo, con l’ivoriano del Milan che torna ad essere obiettivo sensibile. Lo scorso gennaio i nerazzurri provarono lo scambio con Gagliardini – e anche con Joao Mario – ma la dirigenza rossonera disse no. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Kessie con o senza scambio: le ultime

Stavolta, come scritto sempre dalla nostra redazione il 30 giugno scorso, Marotta potrebbe mettere sul tavolo Valentino Lazaro, il quale rischia di non essere riscattato dal Newcastle. Un altro scambio, quindi, per convincere il Milan a privarsi dell’ex Atalanta. L’esterno austriaco è conosciuto e apprezzato da Rangnick, il prossimo allenatore e direttore tecnico del club targato Elliott. Si tratterebbe di uno scambio alla pari, sui 25 milioni di euro, che consentirebbe a entrambe le milanesi di registrare a bilancio una plusvalenza. Va detto, comunque, che l’Inter potrebbe riprovarci anche con una offerta cash. Kessie, come noto, è molto stimato da Antonio Conte. Staremo a vedere.

