Diritti Tv: il 13 luglio potrebbero oscurare le partite su Sky

Inter, lunedì assemblea della Lega calcio per decidere sulla questione del pagamento da parte di Sky Sport, dell’ultima rata riguardante le ultime 6 giornate di campionato. I club sono divisi e sarà una riunione dai toni accesi

INTER ASSEMBLEA DI LEGA DIRITTI TV/ Il 13 luglio, sarà un giorno veramente importante per il nostro calcio e anche per i tifosi. In quella data, si svolgerà l’Assemblea convocata con urgenza dalla Lega Serie A e uno dei punti principali sarà il seguente: “Aggiornamento Sky: valutazione giuridica e di opportunità sulla sospensione dell’esecuzione del Contratto di Licenza dei diritti audiovisivi 2018-2021″, come scritto dal sito della Lega Calcio. La scelta della data non è accidentale, ma è successiva allo svolgimento della 32esima giornata del campionato di serie A e quindi allo svolgimento stesso dell’83% del totale del medesimo. Questo traguardo è corrispondente alle rate finora pagate dalla piattaforma satellitare SKy e quindi mancano solo da saldare, le ultime sei giornate del campionato. L’incontro dovrà decidere se, in caso di mancato pagamento da parte dell’emittente satellitare, oscurare già dalla successiva giornata, la messa in onda delle partite. Inizialmente i club puntavano ad un’azione giuridica più morbida, che avrebbe dato 40 giorni a Sky per saldare i 131 milioni di euro mancanti, oppure avviare una lunga causa giudiziaria. I 20 presidenti, lunedì si troveranno quindi in video conferenza e dovranno decidere il da farsi. Per oscurare la tv satellitare, impedendo contemporaneamente a milioni di appassionati di poter vedere i loro beniamini non solo allo stadio, causa emergenza sanitaria, ma nemmeno a casa o in qualche locale pubblico, serviranno 14 voti su 20. I club sono abbastanza divisi, da una parte ci sono Juventus, Inter e Milan che preferirebbero tergiversare, dall’altra Napoli e Lazio sono per la linea dura e stanno cercando di portare dalla loro parte le medio-piccole. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri

I due presidenti De Laurentiis e Lotito, sono molto agguerriti e quindi lunedì 13 luglio alle ore 12, sarà veramente un mezzogiorno di fuoco per il futuro del calcio in televisione, ma come sempre chi ci andrà di mezzo saranno i tifosi. Ci auguriamo che il buon senso prevalga e si riesca a trovare il giusto compromesso, che accontenti tutti.