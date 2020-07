Verona-Inter, quattro nerazzurri a rischio squalifica

Verona-Inter, ancora problemi per Antonio Conte visto che oltre a dover fare a meno di Bastoni e D’Ambrosio per squalifica, oltre ai giocatori infortunati, ha in rosa ancora quattro giocatori diffidati e quindi a rischio

VERONA-INTER PERICOLO GIALLO/ Il pericolo giallo, continua ad aleggiare sulla squadra nerazzurra. Naturalmente non stiamo parlando di qualche malattia, ma semplicemente del rischio che qualche giocatore nerazzurro, in caso di sanzione disciplinare durante la sfida con il Verona possa essere squalificato. Questa sera allo stadio Bentegodi si sfideranno per l’incontro valido per la 31esima giornata del campionato di serie A la formazione di Juric e quella di Antonio Conte e nella squadra nerazzurra mancheranno per squalifica Bastoni e D’Ambrosio, mentre sono ben quattro i giocatori su cui pende la spada di Damocle della diffida: De Vrij, Gagliardini, Vecino e Godin.

In caso di cartellino giallo salteranno la prossima partita allo stadio Meazza contro il Torino. Un avversario non propriamente abbordabile e con un attaccante come Belotti che ha segnato spesso all’Inter.