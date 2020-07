Da Brozovic e Lukaku a Kumbulla e Stepinski, ecco le formazioni ufficiali della sfida Verona-Inter valevole per la 31esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Verona-Inter, match della 31esima giornata di Serie A in programma fra circa alle 21.45 allo stadio ‘Bentegodi’. Conte conferma le indiscrezioni della vigilia escludendo dall’undici titolare sia Eriksen che Lautaro Martinez. Il tecnico torna così al 3-5-2, c’è Borja Valero e Sanchez al posto dell’argentino. In difesa si rivedono Godin e Skriniar ai lati di de Vrij, a centrocampo Gagliardini vince il ballottaggio con Vecino e agirà al fianco di Brozovic, mentre sugli esterni ci saranno ancora Candreva e Young. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Dall’altra parte Juric si affida al 3-4-2-1: Dimarco, in prestito dall’Inter, sulla corsia mancina, Pessina e Lazovic alle spalle di Stepinski, che a sorpresa viene preferito a Di Carmine.

LEGGI ANCHE >>> Verona-Inter, Conte: “Resta l’amarezza. Ecco cosa serve”

Formazioni ufficiali Verona-Inter

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Pessina, Lazovic; Stepinski. All.Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Brozovic, Gagliardini, Young; Sanchez, Lukaku. All.Conte

ARBITRO: Irrati di Pistoia

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, 30 milioni per il doppio colpo | I dettagli

Calciomercato Inter, sogno Conte | Colpo ‘alla Lukaku’