Alaba: Marotta e Paratici pronti a sfidarsi per il terzino del Bayern Monaco

Inter, osservato speciale nella sfida di lunedì sera sarà il calciatore del Torino Armando Izzo che piace molto a Conte. Inoltre pronta una sfida tra Paratici e Marotta per Alaba ma attenzione a Psg e Manchester City

INTER IZZO E ALABA AGGIORNAMENTO/ Interessanti intrecci di mercato per quanto riguarda l’asse Milano-Torino. Lunedì sera durante la sfida di campionato tra Inter e Torino osservato speciale sia da Antonio Conte sia dalla dirigenza nerazzurra sarà Armando Izzo. La società nerazzurra sta trattando con il club di Cairo il giocatore che è stato chiesto proprio dal tecnico nerazzurro. Il presidente della squadra granata non fa sconti e ha chiesto 25 milioni di euro. L’altra sfida di mercato tra la società meneghina e l’altra squadra torinese, sarà sul terzino del Bayern Monaco David Alaba, che ha confermato la sua intenzione di non rinnovare con la formazione tedesca. Come ha spiegato Tuttosport ,l’operazione non è per nulla semplice visto che oltre a profilarsi un derby d’Italia di mercato senza esclusioni di colpi tra Paratici e Marotta, sul calciatore ci sarebbero anche Paris Saint-Germain e, soprattutto, Manchester City.

Sulla squadra inglese pende ancora la sentenza Uefa, che potrebbe impedirgli di fare mercato per 2 anni e sulla quale lunedì si pronuncerà il Tas.