Altobelli: “11 Luglio 1982 il sogno diventa realtà: Campioni del Mondo

Inter, l’ex attaccante Alessandro Altobelli ha voluto ricordare, tramite il suo profilo Instagram, la vittoria della Nazionale Italiana di Enzo Bearzot nel Mondiale in Spagna esattamente undici anni fa

Altobelli (Getty Images)INTER ALTOBELLI RICORDI MUNDIAL/ Esattamente 38 anni fa, la Nazionale italiana di Enzo Bearzot vinceva il mondiale in Spagna. Una vittoria inaspettata, dopo aver passato il girone con tre pareggi con Polonia, Perù e Camerun e per differenza reti. Quindi quattro vittorie prima con Argentina e Brasile nel girone a tre, poi con la Polonia in semifinale, fino alla trionfale finale contro la Germania. L’ex attaccante Alessandro Altobelli, ha voluto ricordare quell’avvenimento con un bel messaggio sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “Il sogno di un bambino nato in un Paese senza Campo Sportivo. C’erano i sassi al posto dei pali, un portiere e tanta fantasia, forse troppa, ma quando arrivo lì dentro all’area una finta scarto il portiere di lato e la palla che si infila in rete e fanno 3. ‘Non ci prendono più…’ grida il Presidente Pertini dalla tribuna. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

