Calciomercato Inter, rivoluzione con Allegri | Milinkovic e l’ex Juve

Il pari di Verona alimenta il momento negativo dell’Inter di Conte finito dritto sul banco degli imputati. Suggestione Allegri per la panchina con possibile rivoluzione di mercato

Non c’è pace in casa Inter dopo gli ultimi risultati negativi che hanno di fatto condannato la compagine di Conte al di fuori della lotta scudetto. La distanza appare incolmabile e la dirigenza sembra intenzionata a tirare le prime somme relative ad una stagione iniziata bene ma sporcata da una seconda parte in calando. Sul banco degli imputati il tecnico salentino per il quale questa mattina si è parlato addirittura di un cambio di panchina al termine della stagione. La suggestione più invitante in questo senso sarebbe Massimiliano Allegri che comporterebbe però anche un sensibile cambio di rotta sul mercato. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, con Allegri cambia tutto: da Eriksen a Mandzukic

Con l’eventuale e suggestivo arrivo di Allegri in panchina ci sarebbe dunque un cambio di rotta sul mercato. Prima di tutto la posizione di Christian Eriksen, suo pupillo, non più in discussione che potrebbe così diventare centrale in un nuovo progetto. A prescindere dal danese dovrebbe comunque entrare un nuovo centrocampista di spessore con Milinkovic-Savic che diventerebbe favorito visto l’ingaggio più basso.

Nel reparto avanzato invece come alternativa ai titolari, ecco che potrebbe diventare di attualità Mario Mandzukic a zero. Il croato si è da poco svincolato ed è un fedelissimo di Allegri come dimostrato nella sua avventura bianconera. Bisognerà però vedere se l’ex juventino non firmi prima per qualche altro club.

