Calciomercato Inter, occasione Bale | La possibile offerta

Marotta è alla caccia di un nuovo top player da regalare ad Antonio Conte in vista della prossima stagione. L’occasione giusta potrebbe arrivare dal Real Madrid

Visto il periodo complicato in campionato, la dirigenza dell’Inter prosegue alacremente il proprio lavoro in vista della prossima annata col chiaro obiettivo di potenziare la rosa di Conte. Caccia aperta dunque ai top player che possano consentire un salto di qualità. Tra le suggestioni più importanti spicca anche Gareth Bale ormai un separato in casa al Real Madrid ed indirizzato verso l’addio al termine dell’attuale annata. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, torna Bale nel mirino: occasione dal Real Madrid

Il Real Madrid dal canto suo è alla spasmodica ricerca di un acquirente serio per Gareth Bale. Le difficoltà più importanti nella cessione del gallese sono relative all’altissimo ingaggio dell’ex Spurs da circa 15 milioni di euro.

Per fare un tentativo Marotta potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto con pagamento circa il 40% dello stipendio di Bale. Il Real inoltre potrebbe anche acconsentire all’affare in cambio di una prelazione futura con sconto su Milan Skriniar.

