Lukaku: esami clinici per l’attaccante: ecco il responso

Inter, l’attaccante Romelu Lukaku dopo essere uscito malconcio dalla sfida contro il Verona si è sottoposto agli esami clinici che però hanno dato esito negativo. Ma con il Torino potrebbe riposare

INTER LUKAKU AGGIORNAMENTO/ Domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si disputerà Inter-Torino l’ultima gara della 32esima giornata del campionato di serie A. L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, potrebbe essere costretto a dare forfait o partire dalla panchina. Il giocatore era uscito malconcio dalla sfida con il Verona, ma gli esami clinici svolti sul problema tra l’anca e la coscia hanno dato fortunatamente esito negativo e non ci sarebbero lesioni muscolari. In ogni caso Antonio Conte, sembrerebbe intenzionato a concedergli una giornata di riposo, a portarlo inizialmente in panchina e rischiarlo solo in caso di necessità. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Contro la formazione granata in campo la coppia Sanchez-Lautaro, magari con alle spalle Eriksen, sperando di vedere finalmente il giocatore che incantava sia nell'Ajax, che nel Tottenham.