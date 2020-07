Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le parole di Godin sul proprio futuro dopo il successo sul Torino in campionato

“Guardiamo indietro solo per imparare e fare autocritica. Il passato non possiamo cambiarlo. Vediamo dove arriveremo, arrivare vicino alla Juventus è difficile ma pensiamo partita per partita e poi vediamo”. Così Diego Godin dopo il 3-1 al Torino che consente all’Inter di acciuffare la Lazio al secondo posto. Grande prestazione del difensore uruguagio, autore del gol del vantaggio. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ l’ex Atletico Madrid ha anche annunciato di voler restare in nerazzurro, respingendo così le voci sul suo addio: “Sono venuto qui a Milano per fare qualcosa di importante dentro e fuori dal campo. Ho tre anni di contratto, voglio restare qui e fare qualcosa di importante con l’Inter”.

