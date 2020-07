Calciomercato Inter, ci siamo per la firma | Trattativa ai dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul rinnovo contrattuale del portiere e capitano nerazzurro Samir Handanovic. Ecco le ultime novità

Handanovic non lascia, anzi raddoppia. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sky Sport’, è ai dettagli la trattativa per il rinnovo contrattuale del portiere e capitano dell’Inter. Attualmente in scadenza nel 2021, il numero uno nerazzurro prolungherà di un’altra stagione firmando quindi fino al giugno 2022. Si tratta di un grande attestato di stima da parte della società nei versi dello sloveno, di recente autore non proprio di grandi prestazioni (lunedì con il Torino una papera che per fortuna di Conte non ha pesato sul risultato finale) e che proprio ieri ha compiuto 36 anni.

Calciomercato Inter, Radu il prossimo vice Handanovic. E anche il suo erede?

A partire della prossima stagione, però, ad Handanovic verrà affiancato un portiere più giovane. Il prescelto è Ionut Radu, classe ’98 rumeno già di proprietà del club targato Suning e dallo scorso gennaio in prestito al Parma dove fin qui non ha mai trovato spazio. Il 23enne di Bucarest, potenzialmente considerato anche il suo erede (ma piacciono anche altri profili, da Meret a Onana passando per Musso), gli farà da vice almeno una stagione. ‘Retrocederà’ così al ruolo di terzo Padelli, il quale anche lui rinnoverà per un altro anno. Dirà invece addio il 37enne Tommaso Berni. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

