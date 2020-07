Da Eriksen e Brozovic a Petagna, ecco le formazioni ufficiali del match Spal-Inter valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della sfida Spal-Inter valevole per la 33esima giornata di Serie A e di scena fra circa un’ora allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara. Conte ne cambia cinque rispetto alla gara col Torino: in difesa si rivede Ranocchia al posto di de Vrij e torna Skriniar in sostituzione dello squalificato Godin. Sugli esterni Candreva e Biraghi preferiti a D’Ambrosio e Young, infine sulla trequarti riecco Eriksen escluso da titolari nelle ultime due. Confermate invece le coppie Brozovic-Gagliardini e Lautaro-Sanchez. Lukaku e Barella non sono nemmeno in panchina, entrambi sono rimasti a Milano per allenarsi con l’obiettivo di recuperare per il big match contro la Roma di domenica sera. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Dall’altra parte Di Biagio opta per il consueto 4-4-2 scegliendo Cerri come partner di Petagna.

LEGGI ANCHE >>> Spal-Inter, Conte: “Decisiva la nostra voglia”. Poi annuncio su Barella e Lukaku

Formazioni ufficiali Spal-Inter

SPAL (4-4-2): Letica; Reca, Vicari, Bonifazi, Sala; Strefezza, Valdifiori, Murgia, Dabo; Petagna, Cerri. All.Di Biagio

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic; Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. All.Conte

ARBITRO: Guia di Olbia

Dove vedere la partita

La sfida del ‘Meazza’ sarà visibile su Dazn a partire delle ore 21.45. CLICCA QUI PER ABBONARTI A DAZN!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, alleanza Juventus-Roma | Piano anti Inter