Calciomercato Inter, cash e l’erede per Lautaro | Poi assalto al difensore!

L’eventuale cessione di Lautaro Martinez potrebbe anche portare in casa Inter il sostituto. Poi sarà tempo di andare a piazzare un altro colpo: Alaba nel mirino

La trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez continua a non trovare sbocchi nonostante la possibile intesa tra i catalani e lo stesso calciatore. Intanto l’ex Racing ha quantomeno rotto il digiuno e spera di poter concludere il campionato in crescendo in vista poi del mercato. Al momento però il Barça non sembra possedere la disponibilità economica giusta per andare a convincere l’Inter, ne tantomene contropartite tecniche allettanti. Proprio per questo Guardiola si sarebbe inserito nell’operazione Barcellona-Lautaro per portare l’attaccante nerazzurro al Manchester City. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, intrigo Lautaro-Aguero: poi occhio ad Alaba

Guardiola apprezza molto Lautaro e lo considera una perfetta alternativa ad Aguero, che potrebbe finire proprio al centro dell’intrigo. L’Inter infatti potrebbe eventualmente acconsentire ad un maxi-scambio per Martinez con 60 milioni cash più il cartellino dell’esperto bomber argentino dei Citizens.

Così facendo Marotta e soci avrebbero già un sostituto di altissimo livello e potrebbero andare all’assalto di un nuovo esterno. Tutto su Alaba per il quale potrebbe essere proposto un pacchetto da 40/45 milioni di euro, bonus compresi, con contratto

di cinque anni da 8mln più bonus al calciatore. Gli ostacoli principali restano due: il tentativo del Bayern di rinnovare e la concorrenza.

