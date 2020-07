Zamorano: “Sanchez è diventato una figura indiscutibile”

Inter, l’ex attaccante Ivan Zamorano, ha voluto dare il suo parere sul suo connazionale e collega di reparto Alexis Sanchez. L’ex giocatore ha avuto parole molto positive per lui

INTER ZAMORANO SU SANCHEZ/ L’ex attaccante dell’Inter Ivan Zamorano, in nerazzurro dal 1996 al 2001 con 148 presenze e 41 reti oltre ad una Coppa Uefa vinta da co-protagonista insieme alla star numero 1 che era Luis Nazario de Lima in arte Ronaldo. Indimenticabile il suo fraseggio con il ‘Fenomeno’, nel campo al limite del praticabile dello Spartak Mosca per il gol del 2-1, che avrebbe portato la squadra nerazzurra alla finale di Parigi, quella stessa finale dove entrambi furono autori di una rete: Zamorano nei primi minuti e il brasiliano per il definitivo 3-0, tanto per ricordare chi è stato l’attaccante cileno. L’ex giocatore, ha voluto dare il suo parere sul suo connazionale, ora all’Inter, Alexis Sanchez.

Queste le sue dichiarazioni, molto positive, sul suo collega di reparto: “È diventato una figura indiscutibile, sta molto bene fisicamente ed offre un contributo chiave per mantenere vive le opportunità di vincere di nuovo il titolo”.