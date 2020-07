Calciomercato Inter, l’addio è doppio | Irrompe il Monaco

Niko Kovac è il nuovo allenatore del Monaco. Con lui in Francia potrebbero finire due calciatori collegati all’Inter: Mario Mandzukic e Ivan Perisic

Prosegue senza sosta il lavoro dell’Inter in vista della prossima stagione. Tra acquisti papabili e cessioni, la rosa nerazzurra dovrebbe subire sensibili modifiche. Marotta e soci dovranno inoltre risolvere questioni in sospeso come quella legata al futuro di Ivan Perisic quest’anno in prestito al Bayern Monaco. I bavaresi per ora non hanno riscattato l’esterno croato per il quale è anche già scaduta il 17 maggio la clausola di acquisto da parte della società teutonica. Nei giorni scorsi l’ex Borussia è stato anche accostato al Tottenham di Mourinho che non è però l’unica pista. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Kovac rinforza il Monaco: doppia idea Perisic-Mandzukic

Perisic sarebbe finito anche sulla lista della spesa di Niko Kovac, neo allenatore del Monaco. Il tecnico croato potrebbe quindi andare a caccia del suo connazionale qualora il Bayern decidesse davvero di rispedirlo all’Inter dopo il prestito di quest’anno.

Kovac inoltre avrebbe messo gli occhi anche su un altro croato, Mario Mandzukic, spesso accostato all’Inter come vice-Lukaku e recentemente finito nell’elenco degli svincolati. L’allenatore del Monaco avrebbe già il doppio si di massima dei calciatori pronti a nuove avventure.

