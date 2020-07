Inter, attacco diretto a Conte: “Sopravvalutato e piangina da record”

Le ultime news Inter mettono in evidenza la feroce critica nei confronti di Antonio Conte all’indomani del pareggio con la Roma che sa di occasione persa in ottica scudetto

Antonio Conte nel mirino sui social per il pareggio contro la Roma che sa davvero di grande occasione persa per tenere ancora vivissimo l’obiettivo scudetto. Contro il tecnico dell’Inter molti tifosi nerazzurri e diversi addetti ai lavori, come il giornalista di ‘Sport Mediaset’ Paolo Bargiggia. “La conferma di quanto vado dicendo da tempo: un allenatore sopravvalutato, quasi mai sportivo nel riconoscere i meriti altrui e piangina da record – il tweet al veleno di Bargiggia – A 1 milione di euro netti al mese di stipendio, è ancora più insopportabile”. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Bargiggia si è scagliato nuovamente contro Conte anche, se non soprattutto per via delle lamentele dell’allenatore nerazzurro sul calendario, un calendario a suo dire folle e fatto per danneggiare l’Inter: “Abbiamo sempre giocato contro squadre che hanno avuto un giorno di riposo in più a noi – le parole di Conte a ‘Sky Sport’ dopo il 2-2 all’Olimpico’ – Cose così le paghi alla fine. Andiamo a vedere cosa accade nell’ultimo turno di campionato… Gli orari li sceglie la Lega? Be’, allora forse non eravamo presenti. Ripeto, per noi è un calendario folle, per altri invece… E aggiungo che i compromessi sono sempre negativi nei confronti dell’Inter. E’ strana come cosa…”.

