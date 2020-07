Calciomercato Inter, offerta di rinnovo per Lautaro | I dettagli

Dal possibile se non certo trasferimento al Barcellona alla permanenza all’Inter con tanto di rinnovo contrattuale. Ecco le ultime di calciomercato su Lautaro Martinez

Il futuro di Lautaro Martinez? All’Inter, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’. Il motivo è semplice: il Barcellona è sparito dai radar, almeno per ora, una volta appurato definitivamente che i nerazzurri non intendano cederlo per una cifra troppo inferiore a quella della clausola (scaduta il 7 luglio) e dopo i netti rifiuti alle contropartite proposte, da Semedo a Junior Firpo passando per Rakitic, Vidal e addirittura Coutinho. L’altra pretendente, ovvero il Manchester City, ad oggi non ha speranze di convincere l’ex Racing, disposto a lasciare Milano solo per raggiungere Messi in Catalogna. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri, che ora puntano a ‘blindare’ l’argentino – il cui rendimento è calato di molto nella seconda parte della stagione – con un nuovo contratto.

Calciomercato Inter, obiettivo ‘blindare’ Lautaro: proposta di rinnovo a fine stagione. Ma le cifre e il Barcellona…

Stando ad ulteriori indiscrezioni di calciomercato della stessa ‘rosea’, al termine della stagione la società presenterà una proposta di prolungamento all’entourage del classe ’97 di Bahia Bianca. Una proposta da 5,5 milioni di euro a stagione. Parliamo di una cifra importante, però allo stesso tempo lontanissima (circa 12 milioni l’anno) da quella del Barça. Lontana anche da quelle di Lukaku ed Eriksen, i più pagati della rosa, dunque il sì è tutt’altro che scontato. La sensazione è che la ‘partita’ sia ancora molto lunga e che i blaugrana, una volta finita l’annata, torneranno all’assalto del cartellino.

