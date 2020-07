Calciomercato Inter, svolta a sinistra | Scambio con Brozovic

Possibile affare col Bayern Monaco per l’Inter sempre a caccia di un esterno di centrocampo d’esperienza per Conte. Marotta studia la carta giusta

Continua senza sosta la ricerca di un nuovo terzino da regalare a Conte per la prossima stagione. A destra il tecnico salentino ha accolto con piacere l’arrivo di Achraf Hakimi, mentre la corsia sinistra è ancora tutta da potenziare viste le difficoltà incontrate quest’anno. Tra i preferiti dell’Inter c’è sempre l’austriaco David Alaba, sempre in scadenza 2021 con il Bayern Monaco e lontano dal rinnovo contrattuale. La società teutonica sta provando di tutto per trattenere il polivalente terzino sinistro che però è finito dritto nel mirino del club di Suning che potrebbe avere in casa la carta vincente. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio Alaba-Brozovic: la suggestione nerazzurra

Stando agli ultimi rumors Marcelo Brozovic non è più incedibile per Conte e per l’Inter. Il croato infatti potrebbe anche partire alla riapertura del mercato qualora si presentasse la giusta occasione. Il centrocampista numero 77 dei nerazzurri potrebbe essere così offerto al Bayern, che a centrocampo perderà Thiago Alcantara e che lo stima da tempo.

In cambio di Brozovic ecco che tornerebbe in auge proprio Alaba sempre in bilico per quanto riguarda il futuro. I bavaresi potrebbero volere anche 10-15 milioni di euro di conguaglio, ma l’Inter è disposta solo ad uno scambio alla pari.

