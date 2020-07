Calciomercato, ‘tradimento’ Inter | Spunta l’ipotesi Juventus

La prima stagione di Antonio Conte all’Inter non ha rispettato del tutto le aspettative. Intanto potrebbe sfumare uno dei possibili allenatori accostati ai nerazzurri

La stagione d’esordio di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter ha presentato alti e bassi che per un breve periodo hanno messo addirittura in dubbio la permanenza dell’allenatore ex Juve e Chelsea in nerazzurro. Ipotesi comunque remota a prescindere dalla conclusione dell’attuale campionato. Ciononostante alcuni nomi avevano iniziato a fare il loro corso in orbita interista: tra questi il solito Diego Simeone. Il tecnico dell’Atletico Madrid potrebbe però ritrovarsi al centro di un clamoroso intrigo internazionale. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sfuma Simeone: suggestione Manchester United

Come sottolineato dal tabloid britannico ‘Daily Mail’ il Manchester United avrebbe messo nel mirino Andrea Berta dell’Atletico Madrid e Fabio Paratici della Juventus per il ruolo di direttore dei ‘Red Devils’ in un maxi intrigo di mercato.

Stando invece a quanto evidenziato da ‘Calciomercatoweb.it’ qualora Paratici dovesse lasciare i bianconeri, come suo sostituto potrebbe arrivare proprio Berta dalla capitale spagnola. Una manovra che potrebbe portare a Torino anche lo stesso Diego Simeone, candidato per la successione di Maurizio Sarri, ed in passato accostato all’Inter.

