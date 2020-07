Emerson Palmieri: sul taccuino di Marotta spunta un’alternativa

Inter, la stagione non è ancora terminata ma Marotta e Ausilio sono sempre al lavoro per trovare nuovi rinforzi per la squadra di Antonio Conte. Dopo aver risolto il problema fascia destra adesso pensano alla zona opposta del campo

INTER PALMIERI AGGIORNAMENTO/ Quando mancano ancora tre giornate alla fine del campionato e la squadra nerazzurra dopo essersi assicurata, con ben 4 giornate di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, deve provare anche a conquistare il secondo posto. La stagione quindi non è per nulla terminata, anzi alla fine del campionato i tifosi nerazzurri si augurano di poter assistere ad altre quattro vittoriose partite in Eusopa League. Nel frattempo Marotta e Ausilio stanno già preparando le strategie di mercato. Dopo aver risolto il problema della fascia destra con l’acquisto di Hakimi dal Borussia Dortmund, i due dirigenti stanno cercando un calciatore anche per la zona opposta del campo.

Il quotidiano Tuttosport, ha spiegato che oltre ad Emerson Palmieri del Chelsea, che è ormai da tempo uno degli obiettivi dichiarati dalla stessa società nerazzurra, ci sarebbe una novità: il calciatore dell’Udinese Ken Sema. Per il reparto difensivo restano sempre confermati i nomi di Kumbulla dell’Hellas Verona e di Vertonghen del Tottenham.