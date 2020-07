Papadopulo: “Antonio Conte ha bisogno assoluto di vincere”

Genoa-Inter, l’ex allenatore Giuseppe Papadopulo si augura che il salentino Antonio Conte faccia un piacere alla squadra di Liverani andando a vincere contro il Genoa e riapra la lotta salvezza

GENOA-INTER PAPADOPULO SU CONTE/ L’ex allenatore Giuseppe Papadopulo, è stato intervistato dal ‘Nuovo Quotidiano di Puglia’ per avere un parere sulla sfida che si disputerà questa sera tra Genoa e Inter allo stadio Marassi e che è di vitale importanza per il Lecce che con la squadra ligure si sta giocando la salvezza. Il tecnico ha allenato la squadra salentina dal dicembre 2006 fino al termine della stagione 2008 in serie B e ha voluto puntare sui natali del tecnico interista, nella speranza che la squadra milanese possa battere quella genovese. Queste le sue parole: “Antonio ha bisogno assoluto di vincere come il Lecce.

Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Sanchez a titolo definitivo | Spunta lo scambio

Sarebbe bellissimo questa volta che la coincidenza di interessi servisse a Conte a rendersi utile al Lecce. Ai miei tempi non accadde mai. Mi piace gettare sulla bilancia della salvezza della squadra di Liverani il peso della salentinità. La squadra ha pagato l’assenza dei suoi tifosi in questo post-Covid. Io so bene quanto siano un grande valore aggiunto i tifosi leccesi”.