Serie A | Designato l’arbitro di Genoa-Inter

Genoa-Inter, per la sfida di Marassi è stato designato l’arbitro Davide Massa. Il direttore di gara è alla sua terza volta in un mese con la squadra meneghina e alla 19esima in totale. Il bilancio è positivo

GENOA INTER DESIGNATO MASSA/ Questa sera alle ore 19.30 allo stadio Marassi, si sfideranno Genoa e Inter per la 36esima giornata del campionato di serie A. Per l’incontro è stato designato l’arbitro Davide Massa, della sezione di Imperia. I due collaboratori saranno Preti e Manganelli. Il quarto uomo dell’incontro sarà Giua. Alla sala VAR ci saranno Irrati e Liberti. I precedenti per la giacchetta nera con i nerazzurri sono ben 18 e dopo un’incredibile sconfitta casalinga al Meazza contro il Siena nella partita di esordio con i nerazzurri, il bilancio è molto positivo con ben 11 vittorie, tre pareggi e appunto quattro sconfitte, compresa quella con la squadra toscana. Piccola incongruenza: il direttore di gara è di Imperia quindi in Liguria, ma ormai l’AIA ha cancellato il principio geografico nella scelta degli arbitri, infatti per Massa è la decima volta con la squadra rossoblu.

Il direttore di gara negli ultimi 30 giorni, è alla terza designazione con la squadra milanese e i due precedenti sono stati disputati entrambi al Meazza: con il Sassuolo il 24 giugno finì 3-3, mentre il 13 luglio contro il Torino terminò con la vittoria della squadra di casa per 3-1.