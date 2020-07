Esposito: il suo futuro sarà ancora in serie A, ma non all’Inter

Inter, il giovane attaccante Sebastiano Esposito prolungherà ulteriormente il contratto che lo lega alla squadra milanese e poi andrà in prestito ad una squadra di serie A

INTER ESPOSITO AGGIORNAMENTO/ Il giovane attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito, dopo aver scelto il suo nuovo procuratore in Federico Pastorello, lo stesso di Romelu Lukaku, si appresta a rinnovare con la squadra nerazzurra e a salutare, solo momentaneamente, Milano. Il giocatore quest’anno è riuscito a raggiungere le 13 presenze e a segnare un gol su rigore, gentilmente concesso da Romlu Lukaku durante Inter-Genoa, ma sia il tecnico Antonio Conte, che la dirigenza, non lo reputano ancora pronto per essere una valida alternativa ai titolari per tutta una stagione. Il suo futuro sarà un prestito tassativamente in serie A, visto che lo vogliono vedere all’opera nel massimo campionato, quindi non sarà inserito nella trattativa per Tonali al Brescia e poche possibilità anche per Crotone, anche se neo promosso in serie A, Parma e soprattutto Torino, il club che negli ultimi giorni ne ha fatto una richiesta più che esplicita. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Inoltre è stata rinviata al mittente anche l’offerta dell‘Atalanta che lo voleva acquistare a titolo definitivo, visto che la società meneghina punta molto sul giovane attaccante per il futuro e non vuole fare un’altra operazione alla Zaniolo, anche se la vendita del giovane bomber frutterebbe alle casse nerazzurre una bella plusvalenza. Come ha spiegato Calciomercato.com.