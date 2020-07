Calciomercato Inter, Conte insiste per Vidal | Ma arrivano brutte notizie

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano nuovamente su Arturo Vidal il quale rimane ancora il grande desiderio di Antonio Conte per il centrocampo

Arturo Vidal resta il nome in cima alla lista di Antonio Conte per quanto riguarda il centrocampo. Il tecnico dell’Inter è convinto che con il cileno la mediana e in generale la squadra possa compiere un importante salto di qualità, accorciando il gap dalla Juventus neo scudettata per la nona volta di seguito. Al classe ’87 di San Joaquin non dispiacerebbe ricongiungersi con il suo ‘mentore’ a Milano, va detto però che da Barcellona non giungono buone notizie a proposito del suo paventato sbarco alla Pinetina.

Calciomercato Inter, Vidal non si muove da Barcellona

Stando al ‘Mundo Deportivo’, che cita fonti molto vicine ai blaugrana, la direzione tecnica della società intende dare molto peso nel prossimo progetto tecnico ai pregi dell’ex calciatore della Juventus, definito uno “di rendimento, polivalente, fisico nonché predisposto a risolvere i problemi e con ‘gradi alti’ nel spogliatoio”. Vidal è molto stimato da Leo Messi, per cui è difficile se non impossibile che il Barça lo lasci partire. A meno, ovviamente, di una proposta irrifiutabile che difficilmente Marotta, pur disposto ad accontentare Conte, presenterà considerati età e ingaggio di Vidal, il cui contratto scade nel giugno 2021. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

