Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | Idea scambio shock

Le ultime di calciomercato Inter tornano a concentrarsi su Lautaro Martinez e il suo possibile approdo al Barcellona. In Italia si lancia l’idea di un super scambio

In Spagna sono ancora convinti che il futuro di Lautaro Martinez sarà al Barcellona. Per ‘Sport’ l’argentino è già uscito allo scoperto chiedendo all’Inter di essere ceduto ai blaugrana, con cui ha già un accordo totale sulla base di un contratto quinquennale da circa 12 milioni di euro a stagione. Non solo: il quotidiano catalano sostiene che classe ’97 sia pronto ad andare allo scontro con la società nerazzurra rifiutando la proposta di rinnovo contrattuale che gli verrà formulata al termine di questa stagione.

Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona: “Scambio alla pari con de Jong”

In questi mesi l’Inter si è comunque dimostrata società solidissima, un osso duro che non ha accettato di scendere a patti col Barcellona, rifiutando diverse proposte quasi ‘offensive’. Ma alla fine di tutto le converrebbe tenersi un giocatore ‘scontento’? Per il telecronista di ‘Sky Sport’, Fabio Caressa, la risposta è no, anzi i nerazzurri dovrebbero provare a trarre il massimo dall’operazione portandosi a casa Frankie de Jong.

“Se io fossi nella dirigenza dell’Inter porterei Lautaro per prendermi il 23enne olandese: all’Inter serve esattamente quella figura – le parole di Caressa a ‘Radio Deejay’ – In più, al Barcellona fin quando c’è Busquets de Jong non trova spazio, così come Arthur, che infatti verrà alla Juve. Uno scambio alla pari con Lautaro e sei a posto: ti porti a casa uno dei migliori centrocampisti al mondo“. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

