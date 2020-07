Calciomercato Inter, scambio clamoroso | Tifosi furiosi

L’Inter andrà a rinforzare anche il centrocampo in vista della prossima stagione. Dalla Germania spunta l’occasione di mercato con Brozovic protagonista di uno scambio

Si prospetta una sessione di calciomercato piuttosto intensa per l’Inter che dovrà per forza di cose provare ad accorciare il gap con la Juventus neo campione d’Italia. Per farlo Marotta e soci dovranno andare a rinforzare praticamente ogni reparto aggiungendo qualche tassello che possa essere funzionale ad Antonio Conte. Il tecnico salentino in particolare vorrebbe un nuovo centrocampista e l’occasione giusta potrebbe arrivare dalla Germania. In questo senso secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Inter e Bayern Monaco potrebbero imbastire un maxi scambio durante l’estate con protagonisti proprio due centrocampisti. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio Tolisso-Brozovic: la furia dei tifosi

La chiave dello scambio tra Bayern ed Inter potrebbe essere Marcelo Brozovic che sembra piacere, e non poco, al club bavarese. Sul versante opposto la società di Suning potrebbe ingaggiare Corentin Tolisso, centrocampista francese ex Lione ormai in uscita dal club teutonico ed in scadenza contrattuale nel 2022.

Si tratterebbe però di un affare che qualora dovesse andare in porto potrebbe generare il malcontento dei tifosi dell’Inter in quanto un titolare inamovibile come il croato verrebbe scambiato per quello che a tutti gli effetti è un calciatori in uscita dal Bayern, e di conseguenza ‘uno scarto’ dei bavaresi, peraltro spesso infortunato. Uno scenario che farebbe dunque infuriare i sostenitori nerazzurri vista l’evidente differenza tra la situazione di Tolisso e quella di Brozovic.

