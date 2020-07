Fassone: “Eccezionali le precedenti performance di Conte”

Inter, l’ex dirigente Marco Fassone ha voluto dare il suo parere sul primo anno di Antonio Conte nella squadra meneghina. Il manager ha spiegato che questo può essere giustamente considerato un anno di transizione

INTER FASSONE SU CONTE/ L’ex dirigente anche di Inter, dal 30 maggio 2012 al 18 settembre 2015 e Milan, dal 14 aprile 2017 al 21 luglio 2018, Marco Fassone, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss per avere un parere sulla prima stagione di Antonio Conte in nerazzurro e se si aspettava qualcosa di più rispetto ai risultati finora ottenuti dal tecnico. Queste le sue parole: “Credo che la suggestione era quella di vedere Antonio Conte in Italia e vincere subito”.

Poi ha specificato: “Pensavamo che quest’anno la coppia Marotta-Conte potesse fare il botto. Adesso abbiamo un’idea più normalizzata. Lo definirei un anno di transizione come è giusto e normale che sia. Erano forse eccezionali le performance che Conte aveva avuto nelle precedenze esperienze, soprattutto quella di Londra“.