Inter-Napoli, Conte: “In Coppa Italia meritavamo noi”. Poi l’annuncio su Sensi

“E’ chiaro che questo campionato è stato particolare per tutti: dobbiamo prendere il lato positivo e imparare anche da queste situazioni. Giocare ogni tre giorni ci ha lasciato spunti positivi che dobbiamo utilizzare in futuro”. Pensieri e parole di Antonio Conte. Alla vigilia dell’anticipo della 37esima giornata del campionato di Serie A in programma domani sera contro il Napoli, il tecnico dell’Inter ha parlato così in conferenza stampa: “All’andata facemmo una buona partita e vincemmo, ma per certi versi la nostra miglior partita contro il Napoli fu quella di ritorno in Coppa Italia. Meritavamo molto di più sicuramente. Quella azzurra è una squadra molto forte, che negli anni è sempre stata lì a cercare di dare fastidio a chi poi ha vinto lo scudetto. Hanno una rosa importante e si sono rinforzati”.

Inter, da Sensi a Lukaku: Conte parla dei singoli

Le tante partite ravvicinate hanno costretto Conte a dare spazio a tutti i giocatori della rosa dell’Inter, compreso chi aveva giocato poco prima del lockdown. “Abbiamo un gruppo di ragazzi molto seri, molto concentrati, che hanno sempre lavorato. Ranocchia, ad esempio, ogni volta che è stato chiamato in causa ha dato risposte positive. Merito di questi ragazzi: si sono sempre messi a disposizione, anche se magari le scelte non ricadevano su di loro. Si sono allenati seriamente, da veri professionisti. Ma non avevo dubbi: dal punto di vista umano, questo è un ottimo gruppo”. Elogi anche per Lukaku: “Romelu è un calciatore che ha margini di miglioramento: in alcune situazioni di gioco può e deve migliorare. Ma stiamo parlando di un calciatore atipico, perché nonostante la sua stazza, la sua forza, la sua altezza e il suo essere un riferimento in avanti, è anche un giocatore veloce, che con campo da percorrere ha la capacità atletica per realizzare gol incredibili come quello contro il Genoa“.

Infine una brutta notizia su Sensi: non recupera per le ultime due partite, per lui il campionato è già finito. “Stefano sta facendo dei progressi, ma è difficile fare oggi delle previsioni sul suo rientro. Fino al termine della settimana, e quindi della Serie A, non si allenerà con noi. L’importante è che il ragazzo stia bene e che si possa buttare alle spalle questa annata che è stata molto sfortunata per lui e penalizzante per noi”.

