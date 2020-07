Calciomercato Inter, Mourinho ‘gioca contro’ | Le ultime dalla Spagna

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Jan Vertonghen con Mourinho che lo consiglia al top club mettendo in difficoltà i nerazzurri

Ai microfoni di ‘Talksport’ Jan Vertonghen non si è sbilanciato sulla sua destinazione futura. “Probabilmente il nome della squadra uscirà prima o poi… Comunque sto prendendo in considerazione le varie opzioni per prendere una buona decisione. La sessione di calciomercato quest’anno è più lunga, di conseguenza abbiamo un po’ di tempo per valutare l’opzione ideale. Permanenza in Premier? Tutto dipenderà dalle opzioni. Ho qualcosa in mente, vedremo se andrà in porto o meno”, ha concluso il belga che ha appena detto addio al Tottenham e che sappiamo essere nel mirino dell’Inter.

Calciomercato Inter, Mourinho scende in campo e Vertonghen si complica

Marotta potrebbe offrirgli, ammesso che non l’abbia già fatto, un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Gli ostacoli all’affare a costo zero? Diversi, incluso José Mourinho. Stando a ‘Don Balon’, infatti, l’ex tecnico interista e attuale manager degli ‘Spurs’ avrebbe ‘consigliato’ l’ingaggio di Vertonghen al presidente del Real Madrid Florentino Perez. Questa mossa del portoghese rischia di mettere fuori gioco l’Inter, considerato il maggiore appeal delle ‘Merengues’. Staremo a vedere.

