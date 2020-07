Calciomercato Inter, è davvero fatta | Lunedì sbarca a Milano

Sandro Tonali sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Accordo raggiunto tra il club nerazzurro e il Brescia del presidente Cellino

Accordo totale tra Inter e Brescia per Sandro Tonali. Stando alle ultime indiscrezioni del ‘Corriere della Sera’, l’operazione per il classe 2000 andrà in porto sulla base di un prestito oneroso da circa 10 milioni più obbligo di riscatto nel giugno 2021 a 25 per complessivi 35 milioni di euro. Il calciatore sbarcherà a Milano lunedì prossimo legandosi al club nerazzurro con un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni a stagione. Vano il tentativo in extremis da parte del Milan, ormai il calciatore si era promesso all’Inter di Antonio Conte.

