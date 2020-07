Conferme clamorose e anche inattese dalla Spagna circa la volontà da parte dell’Inter di provare a mettere a segno il super colpo Leo Messi

Clamorose conferme dalla Spagna: l’Inter vuole davvero prendere Leo Messi. Stando alle indiscrezioni di ‘El Chiringuito’, il gruppo Suning è pronto a garantire al fuoriclasse argentino un mega contratto da 50 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. In tutto, cifra più cifra meno, la bellezza di 260 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Messi a costo zero

Il piano della proprietà cinese prevede il suo ingaggio a parametro zero, in tal senso giungono notizie positive: per la medesima fonte, infatti, il numero 10 blaugrana è in pessimi rapporti con l’attuale dirigenza e per questo sta valutando la possibilità di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2021. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

💣💥 EL INTER VA EN SERIO a por MESSI con un sueldo astronómico 💶. 😱 260 MILLONES durante CUATRO TEMPORADAS. #JUGONES pic.twitter.com/eK1thCtfRg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 31, 2020

