Inter, Brozovic ne combina un’altra | Intervento dei carabinieri

Le ultime news Inter mettono nuovamente al centro di tutto Marcelo Brozovic. Croato protagonista di un’altra notte agitata, con tanto di intervento dei carabinieri

Ancora una volta Brozovic protagonista in negativo fuori dal campo. Dopo essersi fatto ritirare la patente, il centrocampista dell’Inter ha vissuto un’altra notte agitata stavolta però al pronto soccordo dell’ospedale ‘San Carlo’ di Milano. Come riporta l’agenzia ‘Ansa’, il croato ha accompagnato un suo amico ferito da una gamba pretendendo una visita immediata nonostante le condizioni non fossero più gravi degli altri astanti. Brozovic sarebbe andato in escandescenza costringendo a intervenire i carabinieri, che in qualche modo sono riusciti a placarlo. Alla fine il 77 nerazzurro, forse non del tutto sobrio, avrebbe chiesto scusa a tutti. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Il nuovo disdicevole episodio potrebbe anche avere un peso sul futuro di Brozovic, ovviamente in ottica cessione. Del resto è già da alcune settimane che si parla di un possibile addio dell’ex Dinamo Zagabria al termine della stagione. Nel contratto in scadenza nel giugno 2022 è presente una clausola risolutiva da 60 milioni di euro già tuttavia scaduta, a nostro avviso l’Inter potrebbe dire sì di fronte a una offerta da 40-45 milioni. Il 28enne vanta estimatori sia in Spagna che in Inghilterra.

