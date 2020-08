Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Antonio Conte e il suo futuro lontano dai nerazzurri. Dall’ambizione bianconera alla big spagnola, le ultime

Per alcuni Conte ha già una sorta di ‘piano B’, ovvero un accordo con un altro grande club che lo spinge ad andare allo scontro con l’Inter per chiudere definitivamente il rapporto. Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ parla apertamente di Juventus, o meglio dell’ambizione da parte del tecnico salentino di far ritorno sulla panchina bianconera. Ambizione che aveva già un anno fa, prima di legarsi al club targato Suning… Difficilmente, però, Andrea Agnelli si affiderebbe a lui, col quale i rapporti sono tornati al massimo tiepidi dopo quanto accaduto nel 2014, per l’eventuale post Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte può dimettersi | Corsa a due per l’eredità

Calciomercato Inter, dove va Conte? Spunta il Barcellona!

Per Conte potrebbe invece farsi larga la possibilità di un riapprodo in Premier League, anche se ad oggi le squadre che contano sono tutte occupate e il Newcastle non verrà più preso dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Occhio poi al Paris Saint-Germain, seppur Leonardo abbia in testa Allegri (in pole per sostituirlo all’Inter) qualora riuscisse a liberarsi di Tuchel. Nelle scorse ore, invece, è circolato un clamoroso rumors di calciomercato riguardante un forte interesse da parte del Barcellona di Messi (‘sogno’ degli Zhang) nei confronti del tecnico interista, rumors che comunque non ha trovato conferme. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Del resto l’ambiente catalano, quello spogliatoio in particolare (come può essere quello del Real Madrid, che ci fece un pensierino prima di riprendersi Zidane. Il nome fu però subito bocciato dai ‘senatori’, Sergio Ramos in testa) poco si confà a uno come Conte, abituato a ‘dominare’ senza scendere a compromessi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Marotta: “Creato un modello. Ecco la differenza con la Juventus”

Calciomercato, rischio nuovo ‘scontro’ Conte-Marotta | Le ultime di InterLive