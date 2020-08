Calciomercato Inter, intesa vicina per lo scambio | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sullo scambio con il Tottenham che dovrebbe andare in porto a breve stando a una fonte francese

Ndombele all’Inter, ci siamo quasi. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato portate alla luce da Julien Maynard, giornalista della trasmissione ‘Telefoot’, il club targato Suning è vicino a un accordo con il Tottenham per il centrocampista transalpino. Da convincere, però, ancora l’ex Lione, cercato da altri due grandi club europei e che al momento non ha ancora preso una decisione definitiva a proposito del suo prossimo futuro. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

L’Inter Milan accélère sur le dossier Tanguy Ndombélé. Le club italien est proche de trouver un accord avec Tottenham sur le montant du transfert. Reste à convaincre le joueur. Également en contact avec deux autres écuries européennes, il n’a pour le moment pris aucune décision. https://t.co/rM1wXL4Eeg — Julien Maynard (@JulienMaynard) August 3, 2020

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte tuona: “Partirà una querela! Ecco per cosa combatto”

Calciomercato Inter, Ndombele con uno scambio. Ma ora Conte…

L’operazione con gli ‘Spurs’ potrebbe avvenire attraverso uno scambio alla pari con Milan Skriniar, seppur nei giorni scorsi è trapelata la notizia secondo cui il difensore slovacco sia poco convinto della destinazione. A Londra, del resto, non disputerebbe la Champions per almeno una stagione. Staremo a vedere se arriveranno conferme circa l’arrivo a breve di Ndombele, una scelta di Conte che però ora è fortemente in bilico.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, è fatta | Annuncio dopo la gara col Getafe

Rottura Conte-Inter: rispunta il licenziamento per giusta causa