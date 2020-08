Calciomercato Inter, lo scambio può saltare | Ecco il motivo

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sullo scambio attualmente in ballo con il Tottenham e che prevede il sacrificio di Skriniar

Ieri dalla Francia hanno dato ormai per prossimo lo scambio tra Inter e Tottenham. Uno scambio con protagonisti due giocatori, Milan Skriniar e Tanguy Ndombele. Entrambi, va detto, ancora da convincere: lo slovacco, finito dietro nelle gerarchie di Conte, perché sa che a Londra non potrebbe disputare la Champions per almeno una stagione; il francese perché ha sul tavolo altre proposte che probabilmente ora lo allettano di più. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Calciomercato Inter, Skriniar può restare ‘grazie’ ad Allegri

Lo scambio rischia però di saltare e non per le difficoltà nel convincere i due calciatori, ma eventualmente a causa dell’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina interista. Stando alle indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’, il tecnico livornese potrebbe optare per il ritorno alla difesa a quattro puntando forte su Skriniar, giocatore che peraltro apprezzava molto quando era un avversario dell’Inter, cioè l’allenatore della Juventus.

