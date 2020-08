Bookmaker: Kanté in nerazzurro la prossima stagione è dato a 4

Inter, il centrocampista del Chelsea Kanté ha buone possibilità di cambiare squadra l’anno prossimo e di lasciare i ‘Blues’. Secondo i bookmaker la destinazione milanese sponda naviglio nerazzurro non è per niente una possibilità da scartare

INTER KANTE’ BOOKMAKERS/ In attesa di capire come terminerà la questione Conte, Beppe Marotta e Piero Ausilio proseguono il loro lavoro di rafforzamento della squadra, alla ricerca di giocatori che possano migliorare la rosa. Dopo l’acquisto di Hakimi, i dirigenti nerazzurri hanno sul loro taccuino un nome importante anche per il centrocampo: il giocatore del Chelsea N’Golo Kanté. Questa voce di mercato non poteva essere ignorata dai bookmaker, che hanno voluto dare il loro parere sulla possibilità che il giocatore non solo lasci il club inglese, ma anche sulle sue possibili destinazioni compresa Milano sponda del Naviglio nerazzurro. Secondo Sisal Matchpoint, la possibilità che il calciatore francese l’anno prossimo vesta la maglia dai colori del cielo e della notte sono piuttosto alte, visto che questa ipotesi è data a 4. Inoltre anche il Times ha confermato che anche l’allenatore dei ‘Blues’ Frank Lampard avrebbe dato il suo benestare per la cessione del centrocampista.

Beppe Marotta è pronto a formulare la giusta offerta per il club londinese, ma dovrà fare attenzione alla concorrenza visto che sul calciatore ci potrebbe essere anche la Juventus e non solo i club europei.