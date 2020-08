Da Barella e Lukaku ad Arambarri e Mata, ecco le probabili formazioni della sfida Inter-Getafe valevole per gli ottavi di Europa League

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Getafe. Antonio Conte conferma in toto la squadra mandata in campo sabato scorso dall’inizio nel match contro l’Atalanta. 3-5-2, quindi, con Lukaku e Lautaro Martinez bocche di fuoco. Eriksen ancora in panchina, dove si rivede Stefano Sensi.

Formazioni ufficiali Inter-Getafe

NTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Skriniar, Ranocchia, Candreva, Moses, Biraghi, Borja Valero, Agoume, Sensi, Eriksen, Sanchez, Esposito. All.: Conte

probabile GETAFE (4-4-2): David Soria; Damian, Djene, Exteita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata, Angel Rodriguez. A disp.: Chichizola, Cabaco, Chema, Acosta, Etebo, Portillo, Timor, Jason, Molina, Fajr, Hugo Duro, Ndiaye. All.: Bordalas

ARBITRO: Taylor (Ing)

