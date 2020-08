Lukaku: “Felice anche per Eriksen. Conte importante per la mentalità”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Romelu Lukaku dopo la vittoria col Getafe che vale la qualificazione ai quarti di Europa League

“Sapevamo che ci aspettava una gara difficile, contro una squadra molto aggressiva. La difesa però ha fatto un buon lavoro e anche davanti è andata bene, sono felice per il mio gol ma anche per quello di Christian (Eriksen, ndr”. Così Romelu Lukaku dopo il 2-0 col Getafe e la conseguente qualificazione ai quarti di Europa League. Il bomber dell’Inter ha sbloccato la gara alla mezz’ora del primo tempo, realizzando il 30esimo gol stagionale. L’ultimo nerazzurri a farne tanti in una sola stagione era stato un certo Samuel Eto’o… Lukaku se n’è poi divorato un altro, a fine partita: “Sono cose che succedono nel calcio, ma sto già pensando alla prossima partita – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Voglio vincere e continuare ad aiutare la squadra. Conte è importante per voi? Assolutamente, è importante il lavoro che stiamo facendo con lui e per la mentalità. Adesso la squadra sta migliorando, dobbiamo andare avanti con la stessa mentalità e la stessa voglia di crescere”.

