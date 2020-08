Calciomercato Inter, via Conte e cambia tutto | Cessione shock

Cantiere aperto in casa Inter dopo le ultime dichiarazioni di Conte che potrebbero mescolare ancora le carte sul futuro. Qualora il salentino dovesse salutare ecco che cambierebbero anche le strategie di mercato

Vige una totale incertezza in casa Inter con Antonio Conte che ha alzato un polverone mediatico difficile da contenere. È quindi tutto da capire il destino del tecnico salentino che a questo punto potrebbe anche lasciare al termine dell’attuale stagione. Ipotesi remota ma che costringerebbe la dirigenza nerazzurra a correre ai ripari con un nuovo tecnico cambiando strategie in corsa. Tra i papabili c’è l’ex Juve Massimiliano Allegri che qualora dovesse davvero arrivare a Milano contribuirebbe a modificare le mosse di mercato dell’Inter. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Conte: “Squadra non vuole andare in vacanza” | Elogio al club per Sanchez

Calciomercato Inter, con Allegri cambia il mercato: de Vrij a rischio

A deludere finora nell’Inter della gestione Conte c’è anche Milan Skriniar che ha fatto fatica a calarsi negli schemi dell’allenatore salentino che preferisce uno schieramento a tre. Lo slovacco sta facendo fatica con la retroguardia dell’ex Ct della Nazionale tanto da far pensare ad un suo possibile addio estivo con eventuali offerte soprattutto dal PSG o dalle due di Manchester.

Nell’eventualità che andasse via Conte con Allegri come nuovo tecnico si tornerebbe però alla difesa a quattro cambiando radicalmente l’attuale scenario. Così a rischiare la cessione non sarebbe più Skriniar ma de Vrij. Nel caso Raiola potrebbe trovare un acquirente disposto a versare almeno 50-55 milioni di euro. Occhio al Psg e alla Juventus, alla quale comunque l’Inter non lo cederebbe.