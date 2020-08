Calciomercato Inter, rinforzo a sinistra | Soldi e scambio in Serie A

Occhi in casa Atalanta per l’Inter intenzionata a rinforzare le corsie esterne dopo l’arrivo di Hakimi. Il sacrificato potrebbe essere Candreva

La possibile partenza di Antonio Conte verso nuovi lidi potrebbe nel caso andare a stravolgere anche le strategie di mercato di Marotta e soci, soprattutto per quanto riguarda le riconferme in rosa. Senza l’allenatore salentino nella lista dei papabili partenti potrebbe finirci anche Antonio Candreva, esterno destro rilanciatosi proprio alla corte dell’ex allenatore della Juventus dopo qualche annata sottotono. Il laterale destro dell‘Inter sarebbe inoltre chiuso inevitabilmente dal nuovo arrivato Hakimi e sembra avere un discreto mercato in Italia. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Aubameyang sempre più lontano: rinnovo vicino con l’Arsenal

Calciomercato Inter, affare con l’Atalanta: nel mirino Gosens

Candreva pare piaccia in Serie A all’Atalanta, con l’Inter che può provare ad utilizzarlo come carta di scambio per arrivare a Robin Gosens. L’esterno mancino dei bergamaschi ha vissuto la sua miglior annata della carriera, piace da tempo al club di Suning e potrebbe andare a completare il pacchetto di esterni dopo l’arrivo a destra di Hakimi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuova beffa per Conte | “Non vado via”

Non sarà comunque semplice con l’offerta interista che potrebbe attestarsi sui 22 milioni più Candreva, per un totale vicino ai 28 milioni di euro. L’Atalanta dal canto suo ne vuole 40 e difficilmente scenderebbe sotto i 35.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Pogba | Maxi scambio con lo United